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«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и догнал по очкам «Тоттенхэм»

Сегодня, 8 октября, состоялся матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. Встреча завершилась победой хозяев — 1:0.

Единственный гол был забит на 87-й минуте. Его автором стал бразильский нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли.

«Арсенал» набрал 20 очков и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, догнав по очкам лидирующий в чемпионате Англии «Тоттенхэм». «Манчестер Сити» занимает третье место. Команда набрала 18 очков после восьми матчей.

Летом команды встречались в матче за Суперкубок Англии 2023 года. В той игре победу также одержал «Арсенал» (1:1, 4:1 по пенальти).