Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» разгромила «Фрайбург» в матче 7-го тура Бундеслиги

«Бавария» разгромила «Фрайбург» в матче 7-го тура Бундеслиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 7-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и «Фрайбург». Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Шредером. Финальный свисток зафиксировал счёт 3:0 в пользу хозяев поля.

На 12-й минуте французский нападающий «Баварии» Кингсли Коман открыл счёт в игре. На 25-й минуте преимущество хозяев удвоил Лерой Зане, которому ассистировал Гарри Кейн. За пять минут до конца основного времени Коман оформил дубль, поставив точку в матче.

«Бавария» расположилась на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков после семи матчей. «Фрайбург» находится на восьмой строчке, заработав 10 очков. Лидирует в чемпионате Германии «Байер» (19).

Германия - Бундеслига . 7-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 0
Фрайбург
Фрайбург
1:0 Коман – 12'     2:0 Зане – 25'     3:0 Коман – 85'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android