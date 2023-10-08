«Бавария» разгромила «Фрайбург» в матче 7-го тура Бундеслиги

Завершился матч 7-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и «Фрайбург». Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Шредером. Финальный свисток зафиксировал счёт 3:0 в пользу хозяев поля.
На 12-й минуте французский нападающий «Баварии» Кингсли Коман открыл счёт в игре. На 25-й минуте преимущество хозяев удвоил Лерой Зане, которому ассистировал Гарри Кейн. За пять минут до конца основного времени Коман оформил дубль, поставив точку в матче.
«Бавария» расположилась на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков после семи матчей. «Фрайбург» находится на восьмой строчке, заработав 10 очков. Лидирует в чемпионате Германии «Байер» (19).
- 8 октября 2023
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