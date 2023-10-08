Артета впервые набрал очки в матче с «Манчестер Сити» как тренер

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета впервые в тренерской карьере набрал очки в матче с «Манчестер Сити», сообщает Opta Sports.

До этого у специалиста было семь поражений в семи матчах с «горожанами». Таким образом, Артета в качестве тренера хотя бы раз обыгрывал каждого из 24 соперников по английской Премьер-лиге.

Напомним, сегодня, 8 октября, состоялся матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой хозяев — 1:0. Единственный гол был забит на 87-й минуте. Его автором стал бразильский нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли.

«Арсенал» набрал 20 очков и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, догнав по очкам лидирующий в чемпионате Англии «Тоттенхэм». «Манчестер Сити» занимает третье место. Команда набрала 18 очков после восьми матчей.