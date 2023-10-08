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«Спартак» не проигрывает в последних девяти московских дерби в РПЛ

«Спартак» не проигрывает в последних девяти московских дерби в РПЛ
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Московский «Спартак» не проигрывает в последних девяти московских дерби в РПЛ, сообщает Opta Sports.

Это лучшая серия «Спартака» со времён 14-матчевой серии 2005-2007 годов. Кроме того, за последние пять сезонов «Спартак» проиграл лишь одно из 15 домашних московских дерби.

Напомним, сегодня состоялся матч 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на восьмой позиции с 17 очками. Красно-белые имеют в своём активе столько же очков и находятся на пятом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).

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