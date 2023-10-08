«Гранада» — «Барселона»: стартовые составы 9-го тура Ла Лиги

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В матче 9-го тура испанской Ла Лиги встретятся «Гранада» и «Барселона». Команды будут играть на стадионе «Нуэво Лос-Карменес» в Гранаде (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Гранада»: Феррейра, Санчес, Рубио, Микель, Нева, Сарагоса, Вильяр, Гумбау, Альваро, Узуни, Бое

«Барселона»: тер Штеген, Канселу, Кунде, Кристенсен, Бальде, Гави, Гюндоган, Лопес, Ямал, Торрес, Фелиш

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

В предыдущем сезоне Ла Лиги команды между собой дважды сыграли со счётом 1:1.

«Гранада» после восьми матчей испанского чемпионата располагается на 19-м месте с пятью очками. А «Барселона» находится на третьей позиции с 20 очками.