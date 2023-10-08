«Аталанта» проиграла «Лацио» в матче 8-го тура Серии А. Миранчук остался в запасе

Сегодня, 8 октября, состоялся матч 8-го тура итальянской Серии А между «Лацио» и «Аталантой». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. Встреча завершилась победой римлян со счётом 3:2.

На пятой минуте матча форвард «Аталанты» Шарль Де Кетеларе отправил мяч в собственные ворота. На 11-й минуте аргентинец Валентин Кастельянос увеличил преимущество «Лацио» до двух мячей. До перерыва гостям удалось отыграть один мяч. На 33-й минуте отличился Эдерсон. Во второй половине встречи защитник Сеад Колашинац сравнял счёт. Однако на 83-й минуте гол Матиаса Весино принёс победу хозяевам поля.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук на поле не появился.

После восьми сыгранных туров в активе «Аталанты» восемь очков. Команда идёт на шестом месте в турнирной таблице чемпионата. «Лацио» набрал 10 очков и расположился на 13-й строчке.