Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аталанта» проиграла «Лацио» в матче 8-го тура Серии А. Миранчук остался в запасе

«Аталанта» проиграла «Лацио» в матче 8-го тура Серии А. Миранчук остался в запасе
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 8 октября, состоялся матч 8-го тура итальянской Серии А между «Лацио» и «Аталантой». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. Встреча завершилась победой римлян со счётом 3:2.

На пятой минуте матча форвард «Аталанты» Шарль Де Кетеларе отправил мяч в собственные ворота. На 11-й минуте аргентинец Валентин Кастельянос увеличил преимущество «Лацио» до двух мячей. До перерыва гостям удалось отыграть один мяч. На 33-й минуте отличился Эдерсон. Во второй половине встречи защитник Сеад Колашинац сравнял счёт. Однако на 83-й минуте гол Матиаса Весино принёс победу хозяевам поля.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук на поле не появился.

После восьми сыгранных туров в активе «Аталанты» восемь очков. Команда идёт на шестом месте в турнирной таблице чемпионата. «Лацио» набрал 10 очков и расположился на 13-й строчке.

Италия - Серия А . 8-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
3 : 2
Аталанта
Бергамо
1:0 Де Кетеларе – 5'     2:0 Кастельянос – 11'     2:1 Эдерсон – 33'     2:2 Колашинац – 63'     3:2 Весино – 83'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android