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Александр Кокорин принёс победу «Арису» в выездном матче чемпионата Кипра

Александр Кокорин принёс победу «Арису» в выездном матче чемпионата Кипра
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Сегодня, 8 октября, состоялся матч 7-го тура Первого дивизиона Кипра, в котором встречались «Анортосис» и «Арис». Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Алексея Шпилевского.

«Арис» быстро завладел комфортным преимуществом в счёте после голов Янника Гомиса (восьмая минута) и Михлали Маямбелы (12-я). Тем не менее хозяевам поля удалось восстановить равновесие на табло. На 41-й минуте Чико Банза сократил отставание в счёте, а на 64-й отличился Димитрианос Цоулиу. Спустя три минуты гости снова вышли вперёд благодаря точному удару российского форварда Александра Кокорина, который вступил в игру после перерыва. Гол россиянина оказался победным для «Ариса».

«Арис», набрав 14 очков, поднялся на второе место. Команда Кокорина опережает «Анортосис», АПОЭЛ и «Пафос» по дополнительным показателям и отстаёт от лидера турнира, «Аполлона» (15) на одно очко.

Кипр - Первый дивизион . Первый дивизион. 7-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Анортосис
Фамагуста
Окончен
2 : 3
Арис
Лимасол
0:1 Гомис – 8'     0:2 Маямбела – 12'     1:2 Banza – 41'     2:2 Tzouliou – 64'     2:3 Кокорин – 67'    
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