Дубль Лукаку помог «Роме» разгромить «Кальяри»

Сегодня, 8 октября, состоялся матч 8-го тура итальянской Серии А между «Кальяри» и «Ромой». Команды играли на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась победой римлян со счётом 4:1.
Первый гол в матче был забит на 19-й минуте. Отличился французский полузащитник «Ромы» Уссем Ауар. Спустя минуту форвард Ромелу Лукаку увеличил преимущество своей команды до двух мячей. На 51-й минуте нападающий Андреа Белотти сделал счёт 3:0. На 59-й минуте Лукаку оформил дубль. В конце игры хозяева поля получили право пробить 11-метровый удар, который на 87-й минуте реализовал Наитан Нандес.
После восьми сыгранных матчей «Рома» набрала 11 очков и расположилась на 10-й строчке. «Кальяри» с двумя очками идёт на последнем месте в турнирной таблице.
- 8 октября 2023
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