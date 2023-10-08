Главный тренер ЦСКА Федотов прокомментировал ничью в дерби со «Спартаком»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ничью в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:2).

«Мы должны были победить. Непросто принять результат. Настрой был сумасшедший, проявили командное мастерство. Надо было раньше всё заканчивать, мы могли увеличить преимущество. Но такое только двигает нас вперёд. Вышедшие дали нам свежую кровь, мы убегали, создавали, но не забили», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на восьмой позиции с 17 очками. Красно-белые имеют в своём активе столько же очков и находятся на пятом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).