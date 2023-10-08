Владимир Федотов объяснил дубль защитника ЦСКА Гаича в игре со «Спартаком»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результативную игру Милана Гаича в дерби со «Спартаком».

«Гаич после травмы появился, нашёл форму, плодотворно поработал. Он выходит на эпизоды, где он и должен быть, забивает. Два наших фланговых латераля находят себя, отлично друг другу пасуют, участвуют в завершении. Мы хотим это видеть.

В концовке всё было спокойно, были сражения за мяч в штрафной – в такие моменты всегда тревожно. В целом всё было под нашим контролем, кроме того гола, когда мы пропустили», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня состоялся матч 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на восьмой позиции с 17 очками. Красно-белые имеют в своём активе столько же очков и находятся на пятом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).