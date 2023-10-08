Российская Премьер-Лига: результаты матчей 11-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 8 октября, были сыграны последние четрыре матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги. «Пари НН» обыграл самарские «Крылья Советов» (2:0), «Динамо» сыграло вничью с «Факелом» (0:0), «Рубин» оказался сильнее «Ахмата», а «Спартак» вырвал ничью в дерби с ЦСКА (2:2).

Все результаты матчей 11-го тура РПЛ:

«Урал» — «Локомотив» — 2:2;

«Сочи» — «Зенит» — 0:2;

«Балтика» — «Оренбург» — 1:0;

«Краснодар» — «Ростов» — 3:2;

«Пари НН» — «Крылья Советов» — 2:0;

«Динамо» — «Факел» — 0:0;

«Ахмат» — «Рубин» — 0:1;

«Спартак» — ЦСКА — 2:2.

По итогам 11 сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», набравший 27 очков. На втором месте идут «Крылья Советов» (21). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (20). В зоне вылета располагаются «Сочи» (6) и «Факел» (9).