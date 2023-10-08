Федотов: Медина не праздновал гол? Это ответная реакция на его отношения внутри ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал о взаимоотношениях с бывшим игроком команды Хесусом Мединой, который летом перешёл в «Спартак».

«Мы достаточно создавали остроты на обоих флангах. Мы анализировали игру «Спартака». Мы пытались реализовать наш план. Сегодня, в моменте с голами, получилось это сделать.

Медина не праздновал гол? Хесус подошёл ко мне, очень тепло поприветствовал и меня, и всю скамейку. Мы были вместе целый сезон. Это хороший этап. Мы тоже многое делали для того, чтобы игроки прогрессировали. Я думаю, что поведение Хесуса — это ответная реакция на взаимодействия внутри коллектива», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня состоялся матч 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на восьмой позиции с 17 очками. Красно-белые имеют в своём активе столько же очков и находятся на пятом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).