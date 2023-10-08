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Экс-гендиректор «Спартака» Мележиков отреагировал на ничью в дерби с ЦСКА

Экс-гендиректор «Спартака» Мележиков отреагировал на ничью в дерби с ЦСКА
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Известный функционер Евгений Мележиков поделился впечатлениями от матча «Спартак» – ЦСКА.

«Положительных эмоций нет, потому что я рассчитывал, что «Спартак» должен победить, но с минимальным счётом 2:1. К сожалению, ЦСКА вёл в счёте 2:1. Хорошо, что сыграли вничью», – передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, сегодня состоялся матч 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на восьмой позиции с 17 очками. Красно-белые имеют в своём активе столько же очков и находятся на пятом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).

Мележиков занимал пост директора по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год, а затем вернулся на эту должность в клубе в сентябре 2020‑го. С декабря 2020 года Мележиков работал в должности управляющего директора «Спартака», а в июне 2021‑го стал генеральным директором.

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