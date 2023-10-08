Гильермо Абаскаль прокомментировал ничью в игре с ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о матче 11-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

«Очень медленный матч. Мы сильно замедляли игру. Мы должны были двигать мяч гораздо быстрее. Мы давали сопернику возможности переводить с фланга на фланг. При первом пропущенном голе у нас было три попытки остановить игрока соперника, но мы этого не сделали.

Что касается матча в целом, то я говорил, что определяющим фактором будет скорость действий и использование свободного пространства. В дерби всегда решают определённые моменты. Сегодня два очевидных момента было у нас, два у них — мы увидели три потрясающих гола. Надо играть лучше, есть в чём прибавлять. Но команда сегодня показала характер. Мы ждём паузу, чтобы вместе поработать и исправить ошибки», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.