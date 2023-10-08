Евгений Мележиков: считаю, «Спартаку» надо работать с Абаскалем

Экс генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков считает, что красно-белым надо работать с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Я считаю, что с Абаскалем надо работать. С командой, с ним и тренерским штабом. Работать и руководить», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, армейцы со «Спартаком» сыграли со счётом 2:2, где дублем отметился Милан Гаич, а также по мячу забили полузащитник Квинси Промес и Хесус Медина.

ЦСКА после 11 матчей в МИР Российской Премьер-Лиге располагается на восьмой позиции с 17 очками. Красно-белые имеют в своём активе столько же очков и находятся на пятом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).