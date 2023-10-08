Абаскаль: Денисов — не Бэтмен. Если он остаётся один против соперников, ему тяжело

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об игре защитника красно-белых Даниила Денисова в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:2).

«Денисов — не Бэтмен. Если он остаётся один против игроков соперника, ему сложно что-то сделать. Речь не о доверии, а о том, как он действует на поле. Сегодня было много ситуаций, где он себя хорошо проявил. Ему совсем мало лет», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

20-летний Денисов вышел на игру с ЦСКА в стартовом составе и отыграл весь матч.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на восьмой позиции с 17 очками. Красно-белые имеют в своём активе столько же очков и находятся на пятом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).