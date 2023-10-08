Мележиков: всё, что нужно, я сделал. Не вижу необходимости влезать в работу «Спартака»

Экс генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что не видит необходимости влезать в работу руководства красно-белых.

«Всё, что нужно сделать, я сделал. Дальше самостоятельная песня уже руководителю, я-то тут уже зачем? Буду мешать или помогать. Думаю, они сами разбираются в том, как сделать лучше. Говорилось о моей помощи? Я открыт, мы на связи с Олегом Александровичем, но я не вижу необходимости влезать в работу клуба и руководить его работой. Мы иногда с ним общаемся, но консультаций нет», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, сегодня состоялся матч 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.