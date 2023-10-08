Защитник «Спартака» Литвинов прокомментировал ничью в матче с ЦСКА

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал ничью в матче с ЦСКА (2:2).

«Почему игра далась так тяжело? Это дерби, и тут лёгких игр не бывает. Игра была отрезками, поэтому и счёт такой. Где-то мы были лучше, где-то они. Счёт по игре.

Тяжело говорить, закономерный ли это результат, потому что первый тайм смотрел со стороны, а второй уже на поле. Думаю, разберём после игры, посмотрим. Но, конечно, хотелось выиграть, и моменты были. Надо реализовывать больше моментов и не допускать столько ошибок в обороне», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

ЦСКА после 11 матчей в МИР Российской Премьер-Лиге располагается на восьмой позиции с 17 очками. Красно-белые имеют в своём активе столько же очков и находятся на пятом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).