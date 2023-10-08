Абаскаль: «Спартаку» повезло? Если бы я всё время полагался на удачу, играл бы в лотерею

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал мнение, что красно-белым повезло избежать поражения в дерби с ЦСКА.

«Нам повезло? Если бы я всё время полагался на удачу, то играл бы в лотереи, но я этого не делаю. Я верю в работу. У ЦСКА не было много выходов один на один, опасных моментов. Максименко спасал, Акинфеев тоже — это было классическое дерби», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня состоялся матч 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на восьмой позиции с 17 очками. Красно-белые имеют в своём активе столько же очков и находятся на пятом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).