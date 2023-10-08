Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Абаскаль: «Спартаку» повезло? Если бы я всё время полагался на удачу, играл бы в лотерею

Абаскаль: «Спартаку» повезло? Если бы я всё время полагался на удачу, играл бы в лотерею
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал мнение, что красно-белым повезло избежать поражения в дерби с ЦСКА.

«Нам повезло? Если бы я всё время полагался на удачу, то играл бы в лотереи, но я этого не делаю. Я верю в работу. У ЦСКА не было много выходов один на один, опасных моментов. Максименко спасал, Акинфеев тоже — это было классическое дерби», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня состоялся матч 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на восьмой позиции с 17 очками. Красно-белые имеют в своём активе столько же очков и находятся на пятом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).

Материалы по теме
Видео
«Спартак» — ЦСКА: видео всех голов матча 11-го тура Премьер-Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android