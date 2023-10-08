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Мележиков: с таким усилением «Спартак» должен уверенно идти в тройке, пока нестабильно

Мележиков: с таким усилением «Спартак» должен уверенно идти в тройке, пока нестабильно
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Экс генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сказал, что с таким составом красно-белые должны идти в тройке.

«Честно говоря, очень нестабильно. С таким усилением «Спартак» должен уверенно идти в тройке и в Кубке проходить все команды. Здесь вы сами видите, что есть определённая нестабильность — то выигрываем, то проигрываем, то ловим свою игру. Мне кажется, и состав до конца не стабилизирован. Тренерский штаб ещё до сих пор находится в поисках. Может, с игроками нет полного взаимопонимания для уверенной и стабильной игры.

Важно, чтобы был характер не у каждого в отдельности, а у всех вместе. Здесь важна психология. У каждого игрока по отдельности есть характер. Нужно объединить всех индивидуумов в одно целое под названием команда. Иногда команды с гораздо меньшим и более слабым составом побеждают за счёт характера и самоотдачи. Сейчас в команде не видно режима самопожертвования. Важна роль тренерского штаба объединить индивидуумов», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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