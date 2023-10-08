Евгений Мележиков: главная проблема «Спартака» — в психологии

Экс генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков назвал главную проблему красно-белых.

«Самая главная проблема «Спартака»? Мне кажется, в психологии. Самая главная проблема — психология команды. Отсутствие спартаковского духа? Нет, психологии команды, когда они за всех и все за одного. Когда каждый друг друга понимает с полуслова», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, сегодня состоялся матч 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на восьмой позиции с 17 очками. Красно-белые имеют в своём активе столько же очков и находятся на пятом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).