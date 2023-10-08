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Фёдор Чалов: пропускать на последних минутах всегда обидно. ЦСКА хотел победить

Фёдор Чалов: пропускать на последних минутах всегда обидно. ЦСКА хотел победить
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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал исход матча со «Спартаком».

«Для футбола нет плохой погоды, так что в принципе было нормально. Быстрое поле — к этому претензий нет.

Конечно, мы хотели победить в дерби, а пропускать на последних минутах — всегда обидно. Но это футбол. Изменилось ли отношение к Медине после гола? Он уже давно футболист «Спартака», так что нет», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, сегодня состоялся матч 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на восьмой позиции с 17 очками. Красно-белые имеют в своём активе столько же очков и находятся на пятом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).

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