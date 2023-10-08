«Первый раз такое вижу». Чалов — о дубле Гаича в матче со «Спартаком»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о дубле партнёра Милана Гаича в матче со «Спартаком» (2:2).

«Первый раз такое вижу. У него хороший поставленный удар. Не был прям сильно удивлён. Всё же второй гол был рикошет. Как он мне на сегодняшней позиции? В предыдущем матче с «Факелом» уже наигранная комбинация с Келлвеном — сначала Милан ему отдавал, потом Келлвен ему. У нас играющие лотеральщики.

После такого можно не переживать из-за срыва трансфера Велингтона? Это я не знаю», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

ЦСКА после 11 матчей в МИР Российской Премьер-Лиге располагается на восьмой позиции с 17 очками. Красно-белые имеют в своём активе столько же очков и находятся на пятом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).