Фёдор Чалов: гол Медины — повод жалеть о потере? Это уже пройденный этап

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал факт, что гол, лишивший команду победы в матче со «Спартаком», забил бывший армеец Хесус Медина.

«Повод ли гол Медины жалеть о его потере? Это уже пройденный этап, так что нет. Я не следил за ним», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, сегодня состоялся матч 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на восьмой позиции с 17 очками. Красно-белые имеют в своём активе столько же очков и находятся на пятом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).