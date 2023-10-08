«Гранада» — «Барселона»: хозяева забили быстрый мяч

В матче 9-го тура испанской Ла Лиги встречаются «Гранада» и «Барселона». Команды играют на стадионе «Нуэво Лос-Карменес» в Гранаде (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На второй минуте Гави на ровном месте потерял мяч, в итоге хозяева провели разящую контратаку! Пошла передача направо в штрафную на ход Сарагосе, который отлично пробил в дальний угол! Дотянулся тер Штеген, но отбить не смог.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
В предыдущем сезоне Ла Лиги команды между собой дважды сыграли со счётом 1:1.
«Гранада» после восьми матчей испанского чемпионата располагается на 19-м месте.
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