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Защитник «Спартака» Денисов объяснил, чего не хватило для победы над ЦСКА

Защитник «Спартака» Денисов объяснил, чего не хватило для победы над ЦСКА
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Футболист «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал исход матча с ЦСКА.

«Не получилось победить, потому что не забили больше, чем соперник. Если серьёзно, то не хватило мобильности и активной игры в атаке.

ЦСКА подсел в конце матча и симулировал? Конечно, подобное на поле всегда нервируют. Но это не повод, чтобы терять контроль. Мы показали, что можем играть до конца и сыграли вничью. Мы и в том сезоне, и сейчас стараемся играть до конца, не смотря на счёт. У нас получается забивать в концовках — это главное.

Давление? Мы концентрируемся на игре и наших задачах. Слухи всегда были, есть и будут», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, сегодня состоялся матч 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на восьмой позиции с 17 очками. Красно-белые имеют в своём активе столько же очков и находятся на пятом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).

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