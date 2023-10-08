Хесус Медина объяснил, почему отпраздновал свой гол в матче с ЦСКА

Футболист московского «Спартака» Хесус Медина ответил на вопрос о праздновании гола в ворота бывшей команды.

«Была тяжёлая игра, дерби. Почему праздновал гол в ворота ЦСКА? Это футбол. Уважаю ЦСКА, был там. Но я забил и отпраздновал, надо двигаться дальше, продолжать играть. Сейчас я в «Спартаке». Ничего больше», — передаёт слова Медины корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников».

Напомним, сегодня состоялся матч 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на восьмой позиции с 17 очками. Красно-белые имеют в своём активе столько же очков и находятся на пятом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).