УЕФА перенёс международные матчи, которые должны были состояться в Израиле

УЕФА откладывает проведение матча квалификации чемпионата Европы — 2024 между Израилем и Швейцарией, а также все международные матчи, запланированные в Израиле на ближайшие пару недель, из-за текущей ситуации с безопасностью.

«В свете текущей ситуации с безопасностью в Израиле УЕФА принял решение отложить все матчи, запланированные в Израиле на ближайшие пару недель, а новые даты будут подтверждены в своё время.

УЕФА резервирует ещё несколько дней, чтобы оценить, может ли матч квалификации чемпионата Европы 2024 года Косово – Израиль состояться в первоначально запланированную дату 15 октября или требует переноса.

УЕФА продолжит внимательно следить за ситуацией и будет поддерживать связь со всеми участвующими командами, прежде чем принимать решения о новых датах и ​​возможных изменениях в других предстоящих матчах», — говорится в заявлении на сайте организации.