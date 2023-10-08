Джикия: «Спартак» точно не удовлетворяет результат с ЦСКА. Ничья дома — всегда плохо

Защитник «Спартака» Георгий Джикия сказал, что ничья с ЦСКА (2:2) не удовлетворяет команду.

«Нас точно не удовлетворяет результат, потому что дома ничья — всегда плохо. «Спартак» минут 40 второго тайма провёл у своих ворот? Не знаю, я такого не заметил, что мы 40 минут у своих ворот были.

Есть факт, что мы сравняли счёт на последней минуте. Игра уже закончилась. Гадать уже не имеет смысла», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионат» Антон Иванов.

Джикия провёл весь матч на скамейке запасных и давно не выходил в старте в МИР РПЛ.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на восьмой позиции с 17 очками. Красно-белые имеют в своём активе столько же очков и находятся на пятом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).