Джикия: на данный момент разговоров о продлении контракта со «Спартаком» нет

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после ничьей в матче с ЦСКА (2:2) высказался о продлении контракта с клубом.

«На данный момент разговоров о продлении контракта нет. Последний раз с руководством мы сегодня говорили в раздевалке после игры. Бабича с руководством не обсуждали», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионат» Антон Иванов.

Напомним, сегодня состоялся матч 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на восьмой позиции с 17 очками. Красно-белые имеют в своём активе столько же очков и находятся на пятом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).