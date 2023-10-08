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Литвинов: ничья с ЦСКА сохранила пост Абаскалю? Это вопросы, которые мешают команде

Литвинов: ничья с ЦСКА сохранила пост Абаскалю? Это вопросы, которые мешают команде
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Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о новостях про возможную отставку главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Можно ли сказать, что ничья сохранила Абаскалю пост главного тренера? Мы об этом не говорим. Мы сами узнаём из СМИ и каких-то новостей. В команде мы это не обсуждаем и не думаем об этом. Это сторонние вопросы, которые мешают команде», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионат» Антон Иванов.

Напомним, сегодня состоялся матч 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на восьмой позиции с 17 очками. Красно-белые имеют в своём активе столько же очков и находятся на пятом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).

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