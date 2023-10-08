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Джикия: не допускаю себя в футболке другого клуба. Но судьба может сложиться по-разному

Джикия: не допускаю себя в футболке другого клуба. Но судьба может сложиться по-разному
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия сказал, что не видит себя в футболке другого клуба, однако судьба может решить иначе.

«Допускаю ли я, что буду играть в другой команде? Судьба может сложиться по-разному. Она может внести свои корректировки. На сегодняшний день я не допускаю себя в футболке другого клуба», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионат» Антон Иванов.

Напомним, сегодня состоялся матч 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на восьмой позиции с 17 очками. Красно-белые имеют в своём активе столько же очков и находятся на пятом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).

В текущем розыгрыше РПЛ Джикия принял участие в шести матчах, кроме того, защитник сыграл в трёх матчах «Спартака» на Кубок России.

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