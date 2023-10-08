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Джикия отреагировал на допуск юношеских команд России до международных соревнований

Джикия отреагировал на допуск юношеских команд России до международных соревнований
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия положительно отреагировал на допуск сборной России до 17 лет до международных турниров.

«Очень положительно отношусь к допуску ребят до 17 лет до международных соревнований. Это уже определённый шаг к допуску и остальных команд. Дай бог, чтобы всё развивалось и допускали ребят в других видах спорта и других возрастов», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионат» Антон Иванов.

Напомним, сегодня состоялся матч 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на восьмой позиции с 17 очками. Красно-белые имеют в своём активе столько же очков и находятся на пятом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).

В текущем розыгрыше РПЛ Джикия принял участие в шести матчах, кроме того, защитник сыграл в трёх матчах «Спартака» на Кубок России.

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