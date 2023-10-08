Игрок ЦСКА Файзуллаев высказался о матче со «Спартаком»

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал матч 11-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Принципиальная игра, мы хорошо подготовились и хорошо играли. В конце чуть потеряли концентрацию, из‑за чего пропустили мяч. Обидно, мы хотели выиграть, почти сделали это, но в конце потеряли два очка», — сказал Файзуллаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня состоялся матч 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на восьмой позиции с 17 очками. Красно-белые имеют в своём активе столько же очков и находятся на пятом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).