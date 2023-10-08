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Гранада — Барселона. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Гранада» — «Барселона»: Ямал отыграл один мяч

«Гранада» — «Барселона»: Ямал отыграл один мяч
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В матче 9-го тура испанской Ла Лиги встречаются «Гранада» и «Барселона». Команды играют на стадионе «Нуэво Лос-Карменес» в Гранаде (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На второй минуте Гави на ровном месте потерял мяч, в итоге хозяева провели разящую контратаку! Пошла передача направо в штрафную на ход Сарагосе, который отлично пробил в дальний угол! Дотянулся тер Штеген, но отбить не смог.

На 29-й минуте отобрали мяч игроки «Гранады» на своей половине поля, Гумбау выполнил заброс вперёд на Сарагосу, который ворвался в штрафную, дважды на замахе убрал Кунде и пробил в ближнюю девятку.

На 45+1-й минуте прошла передача в центр на Феликса, который в падении протолкнул правее на одинокого Ямала, и тот занёс мяч в ворота! Феррейра уже рванул на выход, поэтому выручить никак не мог.

Испания - Примера . 9-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Гранада
Гранада
2-й тайм
2 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Сарагоса – 1'     2:0 Сарагоса – 29'     2:1 Ямал – 45+1'     2:2 Роберто – 86'    

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

В предыдущем сезоне Ла Лиги команды между собой дважды сыграли со счётом 1:1.

«Гранада» после восьми матчей испанского чемпионата располагается на 19-м месте.

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