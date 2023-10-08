Чемпионат Англии по футболу: результаты матчей 8-го тура и турнирная таблица

В воскресенье, 8 октября, матчем «Арсенал» — «Манчестер Сити» (1:0) завершился 8-й тур английской Премьер-лиги сезона-2023/2024.

Результаты всех матчей 8-го тура АПЛ:

«Лутон» — «Тоттенхэм» — 0:1;

«Бёрнли» — «Челси» — 1:4;

«Эвертон» — «Борнмут» — 3:0;

«Фулхэм» — «Шеффилд Юнайтед» — 3:1;

«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд» — 2:1;

«Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест» — 0:0;

«Брайтон» — «Ливерпуль» — 2:2;

«Вест Хэм» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:2;

«Вулверхэмптон» — «Астон Вилла» — 1:1;

«Арсенал» — «Манчестер Сити» — 1:0.

После восьми сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Тоттенхэм». В активе команды 20 очков. На втором месте идёт лондонский «Арсенал», уступая лидеру по дополнительным показателям. На третьем месте расположился «Манчестер Сити» с 18 очками. На последнем месте находится «Шеффилд Юнайтед», набравший одно очко.