Футболисту махачкалинского «Динамо» сломали лицевую кость

Футболист махачкалинского «Динамо» Самину Абдуллахи получил перелом лицевой кости в матче 13-го тура первенства Мелбет Первой лиги с тольяттинским «Акроном» (0:1), сообщает пресс-служба клуба.

Абдуллахи получил повреждение на 77-й минуте в верховом единоборстве с игроком «Акрона» Сергеем Макаровым.

Как отмечается, футболисту после матча был диагностирован перелом скулы, ему предстоит перенести операцию. Сроки восстановления 22-летнего нигерийского полузащитника станут известны позднее.

Абдуллахи перешёл в «Динамо» в июле из московского «Велеса» в качестве свободного агента и в нынешнем сезоне провёл за бело-голубых 13 матчей в Первой лиге, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи.

На данный момент «Динамо» после 13 матчей располагается на первой строчке с 24 очками. А «Акрон» находится на третьем месте с 21 очком.