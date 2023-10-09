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Чемпионат Италии по футболу: результаты матчей 8-го тура и турнирная таблица

В воскресенье, 8 октября, матчем между «Наполи» и «Фиорентиной» (1:3) завершился 8-й тур чемпионата Италии по футболу сезона-2023/2024.

Результаты матчей 8-го тура Серии А:

«Эмполи» — «Удинезе» — 0:0;

«Лечче» — «Сассуоло» — 1:1;

«Интер» — «Болонья» — 2:2;

«Ювентус» — «Торино» — 2:0;

«Дженоа» — «Милан» — 0:1;

«Монца» — «Салернитана» — 3:0;

«Фрозиноне» — «Верона» — 2:1;

«Лацио» — «Аталанта» — 3:2;

«Кальяри» — «Рома» — 1:4;

«Наполи» — «Фиорентина» — 1:3.

После восьми сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Милан», имеющий в своём активе 21 очко. На втором месте расположился «Интер» с 19 очками. Третью строчку занимает «Ювентус», набравший 17 очков. В зоне вылета находятся «Эмполи» (4), «Салернитана» (3) и «Кальяри» (2).