Чемпионат Италии по футболу: результаты матчей 8-го тура и турнирная таблица
В воскресенье, 8 октября, матчем между «Наполи» и «Фиорентиной» (1:3) завершился 8-й тур чемпионата Италии по футболу сезона-2023/2024.
Результаты матчей 8-го тура Серии А:
«Эмполи» — «Удинезе» — 0:0;
«Лечче» — «Сассуоло» — 1:1;
«Интер» — «Болонья» — 2:2;
«Ювентус» — «Торино» — 2:0;
«Дженоа» — «Милан» — 0:1;
«Монца» — «Салернитана» — 3:0;
«Фрозиноне» — «Верона» — 2:1;
«Лацио» — «Аталанта» — 3:2;
«Кальяри» — «Рома» — 1:4;
«Наполи» — «Фиорентина» — 1:3.
После восьми сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Милан», имеющий в своём активе 21 очко. На втором месте расположился «Интер» с 19 очками. Третью строчку занимает «Ювентус», набравший 17 очков. В зоне вылета находятся «Эмполи» (4), «Салернитана» (3) и «Кальяри» (2).
Комментарии