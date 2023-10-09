Экс-игрок ЦСКА Алдонин: уровень защитников «Спартака» невысокий

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал матч 11-го тура РПЛ между армейцами и «Спартаком» (2:2).

«Получилось яркое дерби. Заметил, что замены ЦСКА не усилили игру команды. В концовке не удалось уколоть «Спартак», хотя возможности и подходы были. В атаке ЦСКА смотрелся хорошо. «Спартак» в обороне медленно реагировал на быстрые стандарты армейцев. Уровень защитников красно-белых невысокий. Такие моменты, когда Чалова вывели один на один, недопустимы.

Лучший игрок матча? Гаич и Файзуллаев достойны награды. Аббосбек здорово работал с мячом. Мне очень импонирует его игра, он оставляет приятное впечатление. Очень интересно себя проявляет, креативный, юркий, всегда пытается обострить.

Будет ли тренерская перестановка у «Спартака»? На мой взгляд, сегодня Абаскаль был нервным. В его действиях слишком много позёрства — аплодисменты судьям, жестикуляция. Я помню таких тренеров «Спартака», они ничем хорошим не закончили», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».