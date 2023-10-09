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Тренер ЦСКА Федотов: победы никуда не денутся от нас

Тренер ЦСКА Федотов: победы никуда не денутся от нас
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в разговоре с футболистами в раздевалке после дерби со «Спартаком» (2:2) похвалил игроков, а также заявил, что победы никуда не денутся от армейцев.

«Ребятки! Убрать надо эту обиду. Вы были сегодня лучше во всех компонентах. Было ещё миллион моментов, чтобы увеличить преимущество. Я вам просто говорю браво, браво. Победы не денутся никуда от нас. Уберите вот эти опущенные глаза. Победы – они придут, если мы будем двигаться этим курсом. Я думаю, что мы заслуживаем, чтобы вы себе поаплодировали», — приводит слова Федотова пресс-служба клуба.

На данный момент ЦСКА после 11 матчей в МИР Российской Премьер-Лиге располагается на седьмой строчке с 17 очками. Единоличным лидером чемпионата является «Краснодар», у которого 27 очков.

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