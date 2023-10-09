ЦСКА оставил записку в раздевалке после матча со «Спартаком» в чемпионате России

ЦСКА оставил записку в раздевалке после матче 11-го тура чемпионата России со «Спартаком». Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:2.

«Оставляем раздевалку убранной, а порядок в финальном счёте наведём весной!», — написано в записке. Также «армейцы» оставили соперникам мягкую игрушку – коня в спортивной форме ЦСКА.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 17 очков. ЦСКА, с таким же количеством очков, находится на седьмом месте.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» встретится с «Пари НН», ЦСКА, в свою очередь, проведёт матч с «Рубином». Матчи пройдут 22 и 21 октября соответственно.