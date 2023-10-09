Хесус Медина: мне было важно забить в ворота ЦСКА

Футболист московского «Спартака» Хесус Медина поделился эмоциями от забитого гола в ворота ЦСКА.

«Спартак» был лучше. Мы не забили несколько моментов, но это дерби, хорошая игра. Важно ли мне было забить в ворота ЦСКА? Это важно для меня, это событие. Но главное — игра всей команды, нам нужно идти дальше», — сказал Медина в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня состоялся матч 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на восьмой позиции с 17 очками. Красно-белые имеют в своём активе столько же очков и находятся на пятом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).