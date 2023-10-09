Квинси Промес высказался о результате матча «Спартака» с ЦСКА

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал ничью в матче 11-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2).

«Я немного расстроен, особенно из-за второго тайма. ЦСКА вышел вперёд, но мы в итоге сделали всё, чтобы отличиться на последней минуте. Я рад, что мы добыли очко, но обидно, потому что считаю, что мы могли рассчитывать на большее.

Описать свой гол? Мы проигрывали. Я получил мяч на левом краю и совершил индивидуальные действия. Думаю, все в курсе, что я способен на подобное. Удар сегодня получился что надо. Это был уже инстинкт. Мне удалось выйти на свободное пространство для удара. Это был удар без шанса для голкипера Но я огорчён, что не смогли победить», — сказал Промес в видео на YouTube-канале «Спартака».

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 17 очков. ЦСКА, с таким же количеством очков, находится на седьмом месте.