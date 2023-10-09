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Гвардиола отреагировал на поражение «Манчестер Сити» в матче с «Арсеналом»

Гвардиола отреагировал на поражение «Манчестер Сити» в матче с «Арсеналом»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение английской команды в матче с лондонским «Арсеналом».

«У нас было 10-15 действительно хороших моментов в первом тайме, но они хорошо начали второй тайм. Игра была напряжённой. Всё решил один рикошет.

Мы очень хорошо оборонялись, игроки выложились полностью. Таков футбол, мы проиграли. Вернёмся сильнее.

Я много лет знаю этих игроков и то, чего мы достигли вместе. Это честь и привилегия – видеть, как они бегут и сражаются», – приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, 8 октября состоялся матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой хозяев — 1:0. Единственный гол был забит на 87-й минуте. Его автором стал бразильский нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли.

«Арсенал» набрал 20 очков и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, догнав по очкам лидирующий в чемпионате Англии «Тоттенхэм». «Манчестер Сити» занимает третье место. Команда набрала 18 очков после восьми матчей.

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