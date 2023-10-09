Дембеле поддержал Мбаппе, который не может забить на протяжении четырёх матчей подряд

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле поддержал одноклубника Килиана Мбаппе, который не может забить на протяжении четырёх матчей подряд. Напомним, в матче восьмого тура чемпионата Франции «ПСЖ» обыграл «Ренн» со счётом 3:1.

«Думаю, Мбаппе устал в этом матче. Мы играем каждые три дня, это немного тяготит, но нет, он не расстроен, он быстро забьет», — приводит слова Дембеле PSG Report в «твиттере».

После восьми туров «ПСЖ» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, записав в свой актив 15 очков. От лидирующего «Монако» команда отстаёт на два очка. В следующем туре «ПСЖ» встретится со «Страсбургом». Матч состоится 21 октября.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив восемь голов.

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