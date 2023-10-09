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«Аякс» выдал свой худший старт сезона в истории

«Аякс» выдал свой худший старт сезона в истории
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8 октября состоялся матч 8-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» — «АЗ Алкмар». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В активе клуба из Амстердама пять очков в первых шести матчах нового сезона — худший старт за всю историю самого титулованного клуба Нидерландов. Также «Аякс» не выигрывает уже семь матчей подряд — 3 в Лиге Европы и 4 в Эредивизи.

Помимо этого «Аякс» проиграл три матча подряд в Эредивизи впервые с апреля 1999 года. Антирекордом является четыре проигрыша подряд в 1999 году. Вдобавок «Аякс» проиграл два домашних матча подряд в чемпионате Нидерландов впервые с ноября 2001 года.

Подопечные Мориса Стейна занимают 16-е место в турнирной таблице, набрав пять очков по итогам шести туров чемпионата Нидерландов.

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