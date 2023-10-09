Милан Гаич высказался о своём дубле в дерби со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Милан Гаич прокомментировал ничейный результат матча с московским «Спартаком».

«У нас были моменты, могли забивать ещё. Но пропустили в концовке – такие игры бывают, но всё равно хорошее дерби.

Это мой первый дубль в карьере. В моменте с первым голом я знал, что вратарь стоял далеко от ворот, пробил, и всё получилось, слава Богу. Буду ли теперь бомбардиром ЦСКА постоянно? Могу сказать, что обменял бы свои два гола на победу», – сказал Гаич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 8 октября состоялся матч 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2. За ЦСКА дублем отметился сербский защитник Милан Гаич, у «Спартака» отличились нападающий Квинси Промес и вингер Хесус Медина.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на восьмой позиции с 17 очками. Красно-белые имеют в своём активе столько же очков и находятся на пятом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).