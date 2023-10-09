Фанаты «Спартака» встретились с командой в день дерби с ЦСКА

Фанаты «Спартака» встретились с футболистами московской команды перед матчем с ЦСКА.

«Этот день настал, самая важная игра в нашей жизни. Не для кого не секрет, что она значит. Здесь нет парней, которые без мотивации выходят. Вышли и четко по тренерской установке сыграли. Вы должны сегодня рвать и метать на поле», — сказал представитель фанатов красно-белых в видео, опубликованном в телеграм-канале СпоRT.

Напомним, 8 октября состоялся матч 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на восьмой позиции с 17 очками. Красно-белые имеют в своём активе столько же очков и находятся на пятом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).