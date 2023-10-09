Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кричали друг на друга». Рахимов – о раздевалке «Рубина» после матча с «Ахматом»

«Кричали друг на друга». Рахимов – о раздевалке «Рубина» после матча с «Ахматом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал победу команды в матче 11-го тура чемпионата России с «Ахматом». Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

«Эмоции в раздевалке? Друг на друга кричали. Защитник возмущаются, что столько моментов не забиваем. Нападающие возмущаются, что идут неточные передачи. Но в целом порадовались. Естественно, это очень важная в психологическом плане победа», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

После 11 туров «Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 12 очков. За последние три матча команда одержала две победы и потерпела одно поражение.

В следующем туре «Рубин» встретится с ЦСКА. Матч состоится 21 октября.

Материалы по теме
Ромащенко: «Ахмат» в матче с «Рубином» был не похож сам на себя
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android