«Кричали друг на друга». Рахимов – о раздевалке «Рубина» после матча с «Ахматом»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал победу команды в матче 11-го тура чемпионата России с «Ахматом». Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

«Эмоции в раздевалке? Друг на друга кричали. Защитник возмущаются, что столько моментов не забиваем. Нападающие возмущаются, что идут неточные передачи. Но в целом порадовались. Естественно, это очень важная в психологическом плане победа», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

После 11 туров «Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 12 очков. За последние три матча команда одержала две победы и потерпела одно поражение.

В следующем туре «Рубин» встретится с ЦСКА. Матч состоится 21 октября.