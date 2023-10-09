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«Ты едешь в Мадрид?» Дэвид Бекхэм рассказал о первом разговоре с Зинедином Зиданом

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм рассказал о первом разговоре с экс-тренером и бывшим игроком «Реала» Зинедином Зиданом. Это произошло в апреле 2003 года во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и мадридским клубом (4:3, первая игра – 1:3).

«Зизу плохо говорит по-английски и вообще немногословен. Тогда он подошёл ко мне, мы пожали друг другу руки. И тут он сказал: «Ты едешь в Мадрид?»

Я подумал: «Ого, Зизу действительно это сказал?» Мне это понравилось», – приводит слова Бекхэма AS.

В том матче бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бэкхем дважды отличился в составе «Манчестер Юнайтед». По окончании сезона-2002/03 футболист пополнил состав «Реала».

В конце сентября Зидан посетил финальный матч Кубка США, в котором «Интер Майами» проиграл клубу «Хьюстон Динамо» со счётом 1:2.